Крушение судна на Сахалине: власти рассказали о состоянии спасенных моряков

В результате крушения грузового судна "Григорий Ловцов" в порту Корсаков на Сахалине погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Восточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Всего на борту находились семь человек. Четверых членов экипажа пока ищут. Один госпитализирован.

Другие данные приводит глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. В своем Telegram-канале он сообщил, что спасены три человека. Они доставлены в больницу. Один находится в состоянии средней степени тяжести, второй стабильно тяжёлый, в реанимации. Оба с переохлаждением. Третий моряк уже выписан домой в удовлетворительном состоянии. О погибших Лимаренко не сообщил.

Крушение судна на Сахалине произошло в пятницу, 18 октября, во время перегрузки щебня и песка. По факту случившего возбуждено уголовное дело.