Путин объяснил, как запустить "Северный поток"

Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы запустить "Северный поток". Одна из ниток газопровода до сих пор работоспособна. Однако власти Германии не делают этого по политическим мотивам, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, что по дну Балтийского моря проложена, кроме взорванных, еще одна нитка газопровода - "Северный поток - 2". Немецким властям надо просто кнопку нажать - но они не делают этого, приводит слова президента ТВЦ.

Путин подчеркнул, что главный партнер Берлина - Вашингтон - создал условия, когда целые отрасли немецкой экономики переезжают. Российский лидер пояснил, что там власти создают более комплиментарные условия для работы бизнеса. Кроме того, первичный энергоноситель раза в три дешевле, чем в Европе.