Сергей Собянин объявил об открытии шести поликлиник в разных районах Москвы

Шесть детских и взрослых поликлиник открылись в разных районах Москвы.

Одна из них – в Филимонковском районе – построена с нуля. Остальные заработали после реконструкции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Это головное здание детской городской поликлиники (ДГП) №91, головное здание городской поликлиники (ГП) №6, головное здание ГП №170, филиал №3 ДГП №99, филиал №3 ГП №109.

Здание детской поликлиники №91 на улице Академика Миллионщикова практически полностью перестроили с учетом современных медицинских и социальных требований. Для деток открыли игровую зону.

Ранее Собянин заявил, что расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%. До конца 2028 года в столице будет сформирован новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи.