Двое похитителей вынесли из магазина в Москве 25 пачек сливочного масла

Мужчины украли 25 пачек сливочного масла из магазина в Москве.

Инцидент произошел накануне вечером в одном из магазинов на Ленинградском шоссе. В торговый зал вошли двое мужчин в возрасте 25 и 29 лет и направились к холодильнику с молочными продуктами. Они сложили 25 пачек сливочного масла в рюкзаки и уже намеревались уйти, но их заметила сотрудница магазина. Она попыталась остановить мужчин, но один из них ударил ее, а другой пригрозил ножом.

В настоящий момент злоумышленники задержаны и заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.

Осенью в России подскочили цены на сливочное масло - за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года рост составил почти 18%. В некоторых магазинах его начали продавать в защитных коробках как икру.

Ситуацию со сливочным маслом контролирует правительство. Для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. В Минсельхозе, в свою очередь, заверили, что Россия полностью обеспечена сливочным маслом - дефицит этого продукта стране не грозит.