В Нововоронеже ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

Взрыв газа прогремел в многоэтажном доме в городе Нововоронеж (Воронежская область).

ЧП произошло в ночь на среду, 6 ноября, в девятиэтажном доме на улице Набережная. Эпицентр находился в квартире на втором этаже. После взрыва последовал пожар. Огнем повреждены три квартиры.

Спасатели вывели из дома 32 человека. Эвакуированных разместили в пункте временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса "Атом-Арена".

Погиб один человек, четверо пострадали – они госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев.

В Нововоронеже ввели режим ЧС. Следственный комитет и прокуратура начали проверку. В настоящий момент пожар потушен.

На прошлой неделе взрыв газа произошел в доме на улице Лободина в Черкесске (КЧР). Погибли пять человек, 11 пострадали. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неисправного газового оборудования