Путин подчеркнул важность подчинения интернета законам страны

Владимир Путин убежден, что интернет должен подчиняться внутреннему законодательству страны. Таким образом минимизируются негативные последствия для общества, считает президент России.

Отвечая на вопросы после пленарного заседания Валдайского дискуссионного клуба, российский лидер подчеркнул, что использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах. В то же время глава государства признал, что сложно все запрещать на уровне государства.

В качестве примера Путин привел российскую систему МИР. Президент подчеркнул, что это успех, она уже работает. Путин заметил, что она работала бы еще шире, если бы ей не создавали искусственные препятствия, передает ТВЦ.