Российская армия освободила населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Дальнее расположено к юго-востоку от Курахово, рядом с дорогой, связывающей этот город с селом Успеновка.

Также бойцы "Южной" нанесли поражение трем бригадам ВСУ и отразили одну контратаку. Противник потерял до 380 военнослужащих и 20 единиц техники.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили село Ильинка в ДНР.