Собянин: Флагманский центр – высокотехнологичное ядро клиники

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" рассказал о развитии сети флагманских медицинских центров столицы.

Созданные и создающиеся при московских больницах флагманские центры – это высокотехнолигичное ядро клиники, пояснил мэр Москвы. Лечатся там все – как доставленные скорой помощью, так и плановые пациенты. Однако попасть туда с улицы нельзя, только по направлению поликлиники или того же стационара.

Собянин пояснил, что приемное отделение центров нацелено на прием доставленных по скорой пациентов, на экстренную помощь, спасение жизни. После экстренных мероприятий пациент переводится в другой корпус.

Мэр напомнил, что программа модернизации здравоохранения состоит из двух больших частей: реконструкция поликлиник и стационаров. По словам Собянина, с больницами – сложнейшая задача, это целые комплексы с множеством корпусов. Тем не менее, город с задачей справляется: до 2030 года все стационары Москвы станут самыми современными.

Ранее мэр осмотрел ход реконструкции терапевтического корпуса Филатовской больницы. Она началась в 2023 году. В результате шестиэтажное здание будет полностью модернизировано и оформлено в едином стиле с флагманским центром экстренной помощи.