Путин: Россия никого не выгоняла

Россия не выталкивала западные, в том числе европейские компании со своего рынка. Фирмы уходили сами, напомнил Владимир Путин.

Президент России, отвечая на вопросы журналистов на форуме "Россия зовет!", отметил, что европейская экономика переживает сложные времена. И разрыв связей с Россией сыграл в этом серьезную роль.

Российский лидер подчеркнул, что западные фирмы могут вернуться, если им позволят. Однако Россия не будет создавать для них особых условий. А за последнее время освободившиеся места на рынке заняли другие, в том числе российские компании, передает ТВЦ.