Путин рассказал о новых транспортных коридорах

Появление новых коридоров поставок неизбежно, считает Владимир Путин. Президент России отметил на форуме "Россия зовет!", что это особенно актуально в условиях западных санкций.

Российский лидер прокомментировал развитие новых логистических маршрутов. Путин напомнил, что транспортный коридор "Север – Юг", который проходит между Россией, Индией и Ираном, уже действует. По данным президента, объемы перевозок по нему постоянно растут.

Путин также сообщил, что будут расти и объемы перевозок по Северному морскому пути. У России есть планы по дальнейшему строительству ледокольного флота. Глава государства подчеркнул, что такого количества ледоколов, как в России, в мире просто не существует, передает ТВЦ.