Собянин: К 2030 году заменим больше 90% вагонов метро

К 2030 году в Московском метрополитене заменят 90% вагонов метро на новые. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром", отвечая на вопрос о завершении замены старого подвижного состава на Замоскворецкой линии.

По его словам, как и в случае с заменой пригородных поездов, модернизация подвижного состава метрополитена — непростая история.

"Когда начинали работать над этой проблемой, у нас было всего 13% новых вагонов, сейчас – 75%. Осталось всего лишь 25%, но это тысячи вагонов. Это колоссальные затраты. Огромный труд машиностроителей. Но мы планомерно двигаемся, чтобы все вагоны были новыми. Я думаю, что к 2030-му году 90 с лишним процентов этой работы завершим", - сказал Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на обновление московского транспорта в следующем году направят свыше 88 миллиардов рублей. Так, заменят подвижные составы на Замоскворецкой ветке метро. Закупят вагоны для строящихся линий подземки и поездов Московских центральных диаметров. Также увеличат долю электробусов в парке наземного транспорта.