Пятеро погибших и сгоревшие дотла особняки звезд: страшные кадры пожаров в Калифорнии

В Лос-Анджелесе и его окрестностях продолжаются масштабные пожары. Свои особняки уже потеряли многие знаменитости, в том числе Энтони Хопкинс, Том Хэнкс, Адам Броуди и Пэрис Хилтон.



В районах, которые подлежат эвакуации, находятся в том числе Голливудская аллея Славы и театр "Долби", где 3 марта должна пройти вручение кинонаград "Оскар". Церемонию уже перенесли на несколько дней.

Ущерб от лесных пожаров предварительно оценивается в 52 миллиарда долларов. По предварительным данным, пять человек погибли.

Президент США Джо Байден отменил визит в Италию из-за лесных пожаров.

"ТВ Центр" публикует страшные кадры с места событий.