Спрятавший тело в машине Гоши Куценко признался в убийстве

Спрятавший тело в "Запорожце" Гоши Куценко признался в убийстве женщины. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.

"Вину свою признаю полностью. В содеянном раскаиваюсь", — сказал он на допросе.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 января мужчина после распития алкогольных напитков вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в ходе конфликта нанес не менее 12 ножевых ранений своей знакомой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Тело погибшей мужчина спрятал в автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко, припаркованному в этом дворе.