Куценко прокомментировал обнаружение трупа женщины в своей машине

Гоша Куценко отреагировал на новость об обнаружении тела зарезанной женщины в своей машине в Москве. По словам актера, он узнал о трагедии во время съемок в экспедиции.

Актер выразил соболезнования родственникам погибшей, добавив, что убийца задержан.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 января мужчина после распития алкогольных напитков вблизи жилого дома на Кутузовском проспекте в ходе конфликта нанес не менее 12 ножевых ранений своей знакомой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Тело погибшей мужчина спрятал в автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко, припаркованному в этом дворе. Свою вину обвиняемый признал.