Кинокритик: Юра Борисов не возьмет "Оскар"

В конце января стало известно, что Юра Борисов номинирован на "Оскар". Артист поборется за премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана" с Кираном Калкином, Эдвардом Нортоном, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом. Он стал первым российским актером, который будет участвовать в самой главной киношной премии.

Однако кинокритик Иван Гамзин считает, что Юре Борисову вряд ли стоит рассчитывать на победу. Специалист объяснил свою точку зрения телеграм-каналу "Звездач".

"При всем моем огромном уважении к Юре, не возьмет. "Оскар" уйдет Кирану Калкину, также не менее замечательному артисту. Калкин уже несколько раз обошел Юру Борисова: в прошлом месяце он получил "Золотой глобус", который часто называют репетицией "Оскара". А на прошлой неделе Киран забрал награду Британской киноакадемии BAFTA. Оба раза в соперниках был все тот же Юра", - отметил эксперт.

Ранее актриса Ольга Будина заявила, что "в сегодняшней нашей жизни не может быть ни "Оскара", ни "Евровидения", ни Олимпиады". Она уверена, что россиянам следует проводить свои конкурсы.

"Нам нужно отказаться от участия в номинации на "Оскар". На Западе другая идеология. Мы не можем в нашей новой идеологии ехать по старой колее... Для нас эта премия не имеет никакой художественной ценности. Нам на "Оскар" наплевать и растереть. Наши ценности не совпадают с ценностями людей, которые входят в Оскаровский комитет", - заявила Будина.