Американский президент Дональд Трамп не станет терпеть оскорбительную риторику в свой адрес от главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделали в среду, 19 февраля, в Белом доме.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал высказывания Зеленского "отвратительным способом общения" с новой вашингтонской администрацией, предположив, что предводитель киевского режима наслушался "плохих советов" и решил таким образом добиться от Трампа смены позиции.

Вэнс подчеркнул, что президент Соединенных Штатов стремится как можно скорее положить конец боевым действиям на Украине, причем эта его позиция основывается на том, что Трамп "знает многое о геополитике и имеет твердую точку зрения уже очень давно" (цитата по РБК).

В свою очередь, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Вашингтон недоволен риторикой Киева в ответ на выдвинутые американской стороной экономические инициативы и не собирается этого терпеть.

Эпоха "бесконечной разрушительной войны", которая обошлась в миллиарды долларов и сотни тысяч, если не миллионы жизней, завершена, подытожил Уолц.

Ранее Трамп заявил, что "умеренно успешный комедиант" Владимир Зеленский стремится продолжать конфликт с Россией ради собственной финансовой выгоды, но Соединенные Штаты не собираются ему в этом потворствовать.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал Зеленского крысой, загнанной в угол, и предупредил, что это зверь опасный, который способен использовать все средства — вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы".