В предложениях президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, выдвинутых в июне 2024 года, имеется значительный компромиссный заряд. На это указал в понедельник, 24 февраля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат предложил вновь внимательно изучить эти инициативы, подчеркнув, что "там видно, что мы открыты к решению именно на основе баланса интересов".

Россия открыта к диалогу, "мы не декларировали нечто, что исключает вот такой взаимоприемлемый шаг вперед" — напротив, в тех предложениях "нет никаких элементов безаппеляционности", цитирует Рябкова РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин между тем вновь подчеркнул, что нашему государству нужно не перемирие, а мир и гарантии безопасности для своих граждан. Остановка боевых действий на, скажем, неделю предоставила бы украинской армии шанс закрепиться и переукомплектоваться.

Рябков также отмечал, что прекращать бои нельзя, пока не будут полностью ликвидированы изначальные причины конфликта на Украине. Специальная военная операция России "глубоко мотивирована" и "не могла не начаться", подчеркивал замминистра.