Украина сумеет удержать линию фронта даже после приостановки военной помощи от Соединенных Штатов. В этом заверил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на фоне сообщений о прекращении поставок из Вашингтона.

По словам политика, которые приводят украинские СМИ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают инструментами для удержания своих позиций, однако это не предмет для публичного обсуждения.

При этом Шмыгаль признал, что передышку украинской армии ждать не стоит, поскольку ВС России продолжают наступать, сообщает "Лента.ру".

Тем временем в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского пытаются свести концы с концами без американской помощи. Советник главы офиса Михаил Подоляк призвал "оценить, какие именно программы перестанут работать", а также заверил, что Украина "умеет адаптироваться к таким ситуациям".

Ранее журнал The Economist отмечал, что решение США о приостановке военной помощи Киеву обернется колоссальными потерями в рядах ВСУ. В частности, это относится к боеприпасам для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Источники рассказали, что Украина с союзниками "пытаются заменить самые важные виды оружия американского производства", хотя США обладают почти полной монополией на ракеты класса земля — воздух, пусковые установки и радиолокаторы к ним.