Владимиру Путину доложили об атаке БПЛА на московский регион

Президенту России и верховному главнокомандующему российской армией Владимиру Путину своевременно докладывают о попытках киевского режима ударить беспилотниками по нашей земле. Об этом во вторник, 11 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, российская система противовоздушной обороны очень хорошо сработала при отражении атаки беспилотников на Московский регион, предпринятой Украиной в ночь на 11 марта.

Песков напомнил про важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по жилым домам.

При этом пресс-секретарь президента в ответ на вопрос о том, почему столько массированная атака беспилотников на Москву была предпринята ВСУ именно сегодня, предложил поинтересоваться причинами у киевского режима, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских беспилотников на столичный регион. В ведомстве уточнили, что расследование проводится по статье о террористическом акте. Один человек погиб, еще один скончался в больнице от полученных ранений. Также в результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 18 человек, в их числе — трое детей.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область доказывает террористическую сущность киевского режима. Кроме того, это подтверждает, что "на поле боя наши берут свое".