Для России приоритетом является защита людей, которых киевский режим лишил своей истории. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американским блогерам.

Как подчеркнул дипломат, "наша совесть прозрачна и чиста", причем не потому, что мы ею редко пользуемся, а потому, что мы "много раз обжигались".

В контексте украинского урегулирования "мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей", заявил Лавров. Если же кто-то на Западе в этом сомневается, пусть продолжает заблуждаться и дальше, цитирует министра РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Москва якобы специально выдвинула "максималистские" требования для прекращения огня на Украине, чтобы иметь пространство для маневра и для торга.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят — это лишь даст киевскому режиму передышку на поле боя, чтобы "перевооружиться и зализать раны".