В Белом доме рассказали о разговоре Путина с Уиткоффом

В четверг Владимир Путин провел беседу с советником по национальной безопасности США Стивом Уиткоффом. Об этом в пятницу сообщили в Белом доме. Ранее поступали сообщения, что Путин переговорил с Трампом, однако эту информацию опровергли.

Накануне спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл Москву. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, его задача - убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

При этом в Кремле отмечали, что Москва работает с продуманными вариантами проведения процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. Как заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, цель России — это долгосрочное мирное урегулирование, которое "учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности".

Белый дом ранее заверил, что есть способ следить за соблюдением режима перемирия, если стороны конфликта на него согласятся.