Путин отреагировал на призыв Трампа пощадить украинских военных

Президент России Владимир Путин отреагировал на призыв американского президента Дональда Трампа пощадить украинских военных, которые окружены в Курской области.

Путин заявил, что с пониманием воспринял призыв Вашингтона руководствоваться принципами гуманности. По словам российского лидера, бойцам ВСУ в случае сложения оружия и сдачи в плен будет гарантирована жизнь, а также достойное обращение, передает РИА Новости.

При этом, по словам Путина, для эффективной реализации призыва Трампа нужен приказ киевского руководства своим военным сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее в четверг Владимир Путин провел беседу с советником по национальной безопасности США Стивом Уиткоффом. Как сообщили позже в Белом доме, советник передал просьбу Трампа пощадить полностью окруженные в Курской области силы ВСУ.