Украинский военный попытался прикрыться кустом, чтобы спрятаться от российских бойцов. Это произошло в Курской области, где ВС России продолжают активно вытеснять врага.

Как сообщило российское Министерство обороны в своем Telegram-канале, российские военные во время разведки заметили в Сумской области солдата ВСУ, бегущего с территории Курской области в необычном виде: для маскировки противник использовал куст.

Ранее Минобороны России рассказало, что по состоянию на 21 марта совокупные потери украинской армии на курском направлении достигли 69 120 военнослужащих. Всего лишь за сутки ВСУ потеряли свыше 240 бойцов.

Между тем председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили, что потерпевшими в результате нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тысячи человек. Украинские националисты запрещали мирным жителям эвакуироваться, использовали россиян в качестве "живого щита".