41-летний Прохор Шаляпин вслед за Цымбалюк-Романовской решил родить ребенка

Подруга Прохора Шаляпина пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская на днях стала мамой. Своего первенца бывшая жена Армена Джигарханяна родила в 46 лет. Это заставило задуматься о потомстве и выпускника "Фабрики звезд".

Прохор трижды был женат, но супруги так и не родили ему наследников. Певец признается, что просто не был к этому готов. Теперь же он и рад бы стать отцом, да нет подходящей девушки.

"Хотелось бы оставить потомство и все организовать наиболее безопасным психологическим образом. Я же вижу, какие ловушки впереди могут меня ожидать. Хочу обставить все таким образом, чтобы у меня было двое-трое детей, но, чтобы вот я с ними по видеосвязи больше общался. Зачем тогда дети? Я просто говорю то, что думаю, в отличие от тех, кто лукавит. Детей надо. Чувствую, что нужно", — честно признался певец в беседе с Татьяной Устиновой.

Напомним, что последний брак Шаляпина обернулся трагедией. Его жена Татьяна-Клаудиа Дэвис скончалась вскоре после свадьбы.