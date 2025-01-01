Страны Североатлантического альянса не оставляют Украину без помощи. Об этом рассказал в среду, 2 апреля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как отметил нидерландский политик, лишь за первые три месяца 2025 года киевскому режиму от НАТО выделено приблизительно 20 миллиардов евро на поддержку безопасности, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял, что украинский конфликт вошел в критическую фазу — это требует от членов НАТО укреплять собственную оборону и "брать на себя больше ответственности" за обеспечение коллективной безопасности.

Между тем источники рассказали, что государства, входящие в Североатлантический альянс, не понимают, зачем им наращивать оборонные расходы до 5% от уровня ВВП, если Соединенные Штаты сменили риторику в отношении России с агрессивной на одобрительную.