Родственники отказались выполнять последнюю волю Паши Техника: "Так не положено"

Паша Техник умер 5 апреля. Ему было 40 лет. За несколько недель до трагедии рэпер дал интервью, в котором рассказал о своей последней воле.

Сейчас семья музыканта готовится к похоронам. Тело Паши 8 апреля отправили из Таиланда в Москву, а к концу недели его придадут земле на одном из престижных столичных погостов. У родных Техника не было на это денег, но на помощь пришла Ксения Собчак, она купила и место под могилу, и гроб из благородного дерева.



Вот только сам рэпер был против подобного. Паша не хотел ни похорон, ни места на кладбище. "Я когда умру, не надо меня закапывать за деньги там. Это бред. Умер, вот труп сгнил, и всё. Хочу именно так", — заявил Техник в разговоре с Гульнарой Нижинской.

На это интервьюер заметила, что хотя бы гроб точно придется купить. "Ты же в обществе живёшь, так не положено", — обратилась Нижинская к Технику, но музыкант настаивал на своем "хочу так" и все.

Такой была его последняя воля. Но родные рэпера ее уже нарушили. Пашу будут отпевать в одном из храмов в Лефортово, потом пройдет гражданская панихида и похороны, пишет Life.

Затронули в том разговоре и тему наследства. Паша тогда уверял, что завещаний он не писал. "Никому ничего не оставлю", — отрезал он. Но тут тоже все получилось иначе. У Техника нашли несколько квартир в Москве, скорей всего они достанутся сыну музыканта.