Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение шестилетней Саши Хнаевой

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение шестилетней Саши Хнаевой. Ее историю мы рассказывали накануне.

У девочки - рецидив острого миелоидного лейкоза. Уже несколько месяцев она находится в московской клинике на лечении, но опухолевые клетки не реагируют на стандартные методы терапии. Помочь Саше может только инновационный препарат с принципиально новой схемой действия. Это будет первый случай применения такого лекарства в России. Других шансов на выздоровление у Саши больше нет. Стоит терапия очень дорого - почти 17 миллионов рублей.

Помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!