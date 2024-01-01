Почетный гражданин Москвы, фронтовик Иван Слухай умер на 101-м году жизни

Скончался Почетный гражданин Москвы, участник Великой Отечественной войны Иван Слухай. Ему было 100 лет.

О смерти Ивана Слухая сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. Он выразил соболезнования семье и близким ветерана.

"Вся его жизнь – служение Родине. Участник войны, защитник Отечества, человек, прошедший фронтовые дороги и почти полвека отдавший службе в Вооружённых силах. А после – десятилетия неустанной работы во имя памяти и правды. Почти 30 лет Иван Андреевич возглавлял Московский комитет ветеранов войны, был рядом с теми, кто, как и он, ковал Великую Победу", - написал Шапошников в своем Telegram-канале.

Иван Андреевич Слухай родился в уральском поселке Успенка. С отличием окончил семь классов. И параллельно с учебой в педагогическом техникуме работал в сельской школе учителем - тогда их очень не хватало. А уже год спустя - в 16 лет - стал директором школы и вторым секретарем райкома комсомола. Упорства ему было не занимать. В 1942 году вступил в народное ополчение. Ивану Андреевичу тогда было 18 лет.

5 декабря 2024 года Ивану Андреевичу исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем его лично поздравлял Сергей Собянин.