Экс-губернатор Курской области Смирнов арестован на два месяца

Суд в Москве арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в регионе, а конкретно - на границе с Украиной, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что речь идет о хищении более 1 миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных Корпорации развития Курской области.

Также по делу проходят бывший заместитель Смирнова Алексей Дедов, трое руководителей Корпорации и главы коммерческих организаций, которые не выполнили строительные работы, получив при этом деньги.