IKEA намекнула на возвращение в Россию

Всемирно известный производственно-торговая группа IKEA, специализирующаяся на мебели и товарах для дома, зарегистрировала новый товарный знак в России. Об этом свидетельствует бюллетень Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатент).

По данным ведомства, летом 2023 года компания IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА. В заявке прилагались два варианта изображения.

Роспатент в феврале зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года. Вторая заявка находилась на стадии рассмотрения, а 17 апреля была удовлетворена. Датой истечения срока действия исключительного права значится 28 июля 2033 года.

Ранее глава консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер рассказал о десятках запросов от компаний, желающих прозондировать почву на предмет возможного возвращения на российский рынок. Однако они не торопятся делать это из опасений, что может потребоваться вновь поспешно покидать российский рынок и нести новые убытки.

Между тем президент России Владимир Путин отмечал, что уход иностранных брендов и компаний с российского рынка не особенно нас расстроил. Более того, сельскохозяйственные производители упрашивали российские власти: "Только никого не пускайте на наш рынок! Мы сами все сделаем". В итоге они, по словам главы государства, стали даже бананы выращивать.