Российская система противовоздушной обороны пресекла очередные попытки киевского режима ударить по территории России.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, в ночь на пятницу, 25 апреля, перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 59 БПЛА были сбиты над Крымом, 11 аппаратов перехвачены над Черным морем. Еще четыре дрона ликвидированы над Белгородской областью, по два — над Курской и Нижегородской областями, один — над Ивановской областью.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.

При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что особое внимание в условиях спецоперации в нашем ОПК уделяется производству беспилотников. Их за 2024 год армии было передано свыше полутора миллионов.