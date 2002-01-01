Российские правоохранители задержали гражданина Румынии 2002 года рождения, по заданию спецслужб Украины собиравшего и передававшего Киеву информацию о средствах противовоздушной обороны. Об этом в пятницу, 25 апреля, рассказали в Федеральной службе безопасности.

Как уточнили в ФСБ, мужчина работал на киевский режим в обмен на обещание содействия в безопасном выезде из России и вступлении в добровольческое формирование Вооруженных сил Украины для участия в боевых действиях против России.

Возбуждено и расследуется дело по статье 276 Уголовного кодекса России "Шпионаж", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Молдавии Дмитрия Руснака, который приехал в Россию ради сбора секретных сведений, выдворили из нашей страны. Навредить российской нацбезопасности он не успел.

Между тем секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу рассказал, что к воплощению своих преступных планов украинские спецслужбы пытаются привлекать подростков, молодежь, пенсионеров, а также представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения.