В США заявили об угрозе срыва соглашения по недрам с Украиной

Обсуждение ресурсной сделки между Украиной и Соединенными Штатами пока не завершено. Об этом в среду, 30 апреля, рассказал осведомленный источник.

Эти сведения появились на фоне утверждения из Киева о том, что документ готов к подписанию — осталось отшлифовать последние нюансы. Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заверял, что все готово, подписи под документами могут поставить буквально в течение ближайших суток.

Однако собеседник Financial Times утверждает, что переговоры не завершены, потому что Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные в предшествовавшие выходные.

Более того — заключение соглашения оказалось под угрозой срыва, когда Минфин США потребовал от украинской делегации подписать все согласованные договоренности или "возвращаться домой".

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк рассказал, что предложенный Соединенными Штатами вариант соглашения по недрам — это "просто ужас" для Украины. Документ составлен "не в нашу пользу" и не дает украинскому народу ничего.

Американские СМИ писали, что контроль над природными ресурсами, заводами и инфраструктурой Украины по указанному соглашению практически единолично будет принадлежать Вашингтону, поскольку из пяти членов наблюдательного совета трое будут представлять США.