Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах

Владимир Зеленский ответил на предложение Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле 15 мая.

Как написал президент Украины в телеграме, Киев настаивает, что для начала обсуждения нужно прекращение огня.

"Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - добавил Зеленский.

Ранее в беседе с "ТВ Центром" Дмитрий Песков сообщил, что цели Москвы на возможных переговорах с Киевом - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы Российской Федерации.