Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Максима Давыдова

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 13-летнего Максима Давыдова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё почти полтора миллиона рублей.

У мальчика тяжёлое онкологическое заболевание - острый миелоидный лейкоз. Максим уже перенёс три тяжёлых курса химиотерапии и теперь требуется срочная пересадка костного мозга. Но чтобы операция прошла успешно и трансплантат прижился, необходимы сопроводительные лекарства стоимостью более семи с половиной миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!