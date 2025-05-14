Для участников СВО готовят новые льготы

Для участников спецоперации предложили ввести единый сертификат на реабилитацию.

С инициативой выступил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. Мера позволит участникам СВО получать помощь не только в государственных реабилитационных центрах, но и в частных.

"Это значительно увеличит доступность необходимых услуг для ветеранов и сократит время ожидания", - объяснил РИА Новости парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому родственники раненых военнослужащих смогут бесплатно получать путевки в санатории для сопровождения и поддержки своих близких.

"Это то, в чем реально нуждаются тысячи наших бойцов, которые пожертвовали своим здоровьем во имя Родины. Как известно, забота близких не просто облегчает процесс реабилитации, но и ускоряет его", - подчеркнул Миронов.

Накануне в Минпромторге рассказали о скидке в 40% на покупку автомобилей с ручным управлением для участников специальной военной операции, получивших ранения в зоне боевых действий.