Посольство Бразилии объяснило, что делал Лула да Силва в Москве

Президент Бразилии Лула да Силва во время остановки в Москве не встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в среду, 14 мая, рассказали в бразильском посольстве в Москве.

Дипломаты подтвердили, что самолет Лулы да Силвы совершил посадку в российской столице, следуя из Китая в Бразилию. Эта остановка носила краткий характер — борт уже продолжил путь.

Это подтверждает информация сервиса Flightradar: правительственный борт бразильских ВВС сел в Москве в 14:05 и вылетел в 16:53 по московскому времени, сообщает РИА Новости.

Ранее предполагалось, что да Силву может принять в Москве Владимир Путин. Эти слухи подогрело заявление бразильского политика о намерении пообщаться с российским коллегой и упросить его лично отправиться в Стамбул, чтобы добиться наконец урегулирования конфликта с Украиной.

Состав делегации, которая представит Россию в Стамбуле 15 мая, пока официально не сообщался. В Киеве тем временем допустили, что российско-украинские переговоры состоятся, даже если в них не будет лично участвовать Путин — просто тогда общение будет осуществляться не на высшем уровне. Прежде же Украина отклоняла подобный вариант.