Путин провел совещание по переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Украиной.

В совещании приняли участие министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, начальник Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, руководитель ФСБ Александр Бортников, командующие группировками войск в зане СВО и команда переговорщиков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем временем российская делегация уже прибыла в Стамбул. Переговоры начнутся в 10:00 по местному времени в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Встреча пройдет в закрытом режиме.