Украинская делегация еще не прилетела в Стамбул

Украинская делегация еще не прилетела на переговоры в Стамбул.

Представители Украины прибудут в Турцию только после встречи своего президента Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил источник телеканала "Звезда". Их переговоры запланированы на 14:00. Как сообщает AFP, Украина намерена обсудить "следующие шаги" в переговорах с Россией.

Состав украинской делегации до сих пор официально не объявили.

Тем временем российская делегация уже находится в Стамбуле и ожидает вторую сторону переговоров. Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче в закрытом режиме.