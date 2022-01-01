Полиция раскрыла аферу с "Пушкинскими картами" на 30 млн рублей

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Рязани и Новосибирске подозреваемых в мошенничестве с "Пушкинскими картами", похитивших более 30 миллионов рублей.

Как удалось выяснить полиции, мошенники зарегистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ" и продавали билеты на мероприятия и экскурсии, которые на деле не проводились. Полученные деньги они оставляли себе.

Подобным образом в Рязанской области в период с апреля 2023 года по май 2024 года было похищено более 10 миллионов рублей, а в Новосибирской области – более 22,5 миллиона рублей за период с мая по июль 2022 года.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ноябре 2024 года аферу с "Пушкинскими картами" вскрыли в Москве. Предприниматель организовывал культурные мероприятия. Через интернет аферисты находили молодых людей, которые покупали билеты за счет денег, находившихся на "Пушкинских картах", но на мероприятия не ходили.