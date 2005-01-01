Диана Гурцкая приехала на могилу мужа: на певицу тяжело смотреть

Певица Диана Гурцкая и адвокат Петр Кучеренко поженились в 2005 году. Спустя год супруги узнали, что станут родителями. Летом 2007 года певица родила сына Константина. На протяжении многих лет семейство жило счастливо. Однако в 2023 году случилась трагедия - скоропостижно скончался муж артистки.

Сегодня, 20 мая, Диана Гурцкая вместе с братом Робертом, сыном Константином, старенькой свекровью и другими. Родственники посетили могилу Петра Кучеренко и помянули его. Корреспондент Starhit рассказал, что артистка не скрывала эмоций.

"Роберт с утра приехал, один все убирал, цветы расставлял красиво. Здесь очень много букетов и корзинок с алыми и белыми розами. Диана вся в слезах, всхлипывает, на нее очень тяжело смотреть".

Ранее популярная исполнительница признавалась, что так и не смирилась со смертью мужа. По словам Дианы, время не лечит. Однако артистка уверена, что супруг, несмотря на смерть, все равно всегда рядом с ней.

"Со временем я убеждаюсь, что наша любовь не ушла вслед за тобой, а просто изменила форму. Ты в каждом моем слове и улыбке, в каждом решении, ты в каждой безмолвной паузе, ты — здесь", - обращалась к покойному мужу Гурцкая в день его рождения.