Жена ударила Макрона по лицу у всех на глазах

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит прибыл с визитом во Вьетнам. Однако их прилет ознаменовался скандалом. Дело в том, что в Сети распространились видео семейной ссоры четы Макрон. В ролике, растиражированном в Интернете, хорошо видно, как открывается дверь президентского борта, и в проеме видна фигура французского лидера. В этот самый момент чья-то рука врезала Макрону по лицу. Тот, видя, что за ним наблюдает публика у трапа, быстро сделал вид, что ничего не случилось.

Долго гадать, от кого получил по лицу Эммануэль Макрон, не пришлось. Почти сразу пользователи Сети по одежде определили, что ударила французского лидера его супруга Брижит. Более того, когда Макрон, пытаясь делать вид, что все в порядке, предложил супруге взять его под руку, чтобы спуститься по трапу, та даже отвернулась, гневно дав понять, что ей от мужа ничего не надо.

Теперь в Сети судачат, что могло стать причиной для такой эмоциональной вспышки со стороны обычно весьма сдержанной Брижит.

К слову, что касается жен лидеров государств. Ранее Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции, что обсудил с Владимиром Путиным свою супругу Меланию. "Путин сказал, что они очень уважают мою супругу. Я спросил: ”А как насчет меня?” Мне ответили: ”Нет-нет, Меланию тут любят больше”. Я не знаю, хорошо ли это. Но я не против, все в порядке", - поведал американский президент.