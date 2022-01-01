Захарова объяснила "истерику" Зеленского из-за меморандума: Заточен на аплодисменты

Резкие заявления из Киева с критикой в адрес Москвы на фоне разработки мирного меморандума — это "прямая история о том, как идет шоу". Такую оценку дала в четверг, 29 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Комментарий спикера внешнеполитического ведомства последовал за заявлением предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что якобы "Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны". Он посетовал, что не получил проект меморандума — как не получили его и другие государства.

Захарова в ответ напомнила про актерское прошлое Зеленского, который "всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления". Сейчас же он стремится "собрать внимание сконцентрированно на себя, нет четкости в позиции".

В действительности руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский регулярно информирует о всех подвижках: "Все говорят в унисон, комментируют каждый шаг, каждый контакт подробно освещается, с другой стороны — истерика. В этом суть" (цитаты по РИА Новости).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, которому весной 2022 года довелось принять один из раундов российско-украинских переговоров, отмечал, что Зеленский на самом деле договариваться не желает — никаких разумных доводов он "не слышит и слушать не хочет".