В Ленобласти ограничили связь из-за налета БПЛА

В Ленинградской области ограничили работу мобильной связи и интернета из-за атаки беспилотников.

Объявлен режим воздушной опасности, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Один беспилотник уничтожен Тосненским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Временные ограничения на на прием и вылет самолетов введены в аэропорту "Пулково".

Ранее об опасности и отражении БПЛА сообщали власти Татарстана, Мордовии, а также Воронежской, Ивановской и Самарской областей.

Всего за минувшую ночь над территорией России были уничтожены 102 беспилотника.

UPD (8:13 мск): ограничения в аэропорту "Пулково" сняты