Израиль может нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни, сообщает со ссылкой на источники телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Окончательно решение пока не принято, но этот вариант активно. Будут ли США принимать непосредственное участие в возможной атаке, не говорится. Вашингтон, считают источники, может оказать Израилю логистическую поддержку и поделиться разведданными.

Обострение связано с провалом переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Тем не менее на воскресенье запланирован очередной раунд консультаций.

Вместе с тем СМИ пишут, что Иран уже разработал план ответного контрудара с применением сотен баллистических ракет.