Берлин не рассматривает передачу крылатых ракет Taurus Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не планирует передать крылатые ракеты Taurus Украине, пишет РБК.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы поставку ракет? Я отвечаю вам: нет", - сказал Писториус на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским.

12 июня министр прибыл в Киев с необъявленным визитом. По словам Зеленского, обсуждался план поставок Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T, рассчитанный на три года.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что России есть чем ответить на снятие западными государствами ограничений в отношении дальнобойности оружия, поставляемого ВСУ.