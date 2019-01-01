Путин отметил лидерство Москвы в рейтинге инвестиционного климата

Москва стала лидером в рейтинге состояния инвестиционного климата. На это обратил внимание Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Второе место занял Татарстан, на третьей строчке расположилась Нижегородская область.

"Планка лидерства повышается постоянно. На третьем месте Московская область и Башкортостан. Поздравляю региональные команды", — сказал Путин.

О том, что Москва вновь стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, ранее сообщил Сергей Собянин. По его словам, столица возглавляет список с 2019 года.

Мэр рассказал, что за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал Москвы вырос в 1,6 раза. По итогам прошлого года он превысил 8 триллионов рублей.