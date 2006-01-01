Ирина Пегова и Сергей Марин впервые вышли в свет вместе

Ирина Пегова официально была замужем лишь единожды. Актриса оформила отношения с коллегой Дмитрием Орловым, от которого в 2006 году родила дочь Татьяну. Со стороны этот союз казался гармоничным и счастливым. Тем удивительнее поклонникам в 2011 году было узнать о разводе.

С тех пор Ирина Пегова предпочитает не распространяться о своей частной жизни. Однако недавно актриса впервые вышла в свет в компании актера Сергея Марина. Она посетила фестиваль сериалов "Пилот", который стартовал в городе Иваново.

47-летняя актриса позировала фотографам вместе с 37-летним актером, которого в Сети называют ее возлюбленным. Кстати, на фестивале отечественных сериалов, снятых для телевидения и онлайн-кинотеатров, Сергей Марин представляет два фильма со своим участием — "Константинополь" и "Дорогой Вилли", передает 360.ru.

Ранее в интервью Ирина Пегова высказала мнение, что секрет счастливого брака заключен во взаимопонимании и в легкости. "Нужно прощать друг друга разные несущественные мелочи. Важно не нести обиду, решать проблему сразу, не выходя из комнаты", - считает актриса.