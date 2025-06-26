Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире

Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал растет.

Это результат деструктивного курса коллективного Запада, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов во время выступления на совещании министров обороны ШОС в Циндао.

"Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал", - отметил министр (цитата по РИА Новости).

Западные страны намерено создают очаги нестабильности, в том числе на территории стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и по ее периметру. При этом роль международных институтов, которые призваны обеспечивать стабильность в мире, существенно снизилась.

Белоусов прилетел в Китай накануне. Он провел встречу с с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Стороны договорились продолжить сотрудничество в оборонной сфере.