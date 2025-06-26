МВД рассказало, как обезопасить себя от кражи крупных сумм с карты

Крупная сумма денег, хранящаяся на карте, делает человека приоритетной целью для мошенников.

МВД рекомендует держать на карте лишь необходимый минимум, а сбережения хранить основные на вкладах и счетах. Там они защищены более сложным доступом и государственным страхованием.

Для конкретных операций лучше создать виртуальные карты в мобильном приложении банка. Если данные утекут, то основная карта останется нетронутой, передает "Прайм".

"Заведите отдельную карту или счет исключительно для подключенных автоплатежей (ЖКУ, подписки). Пополняйте его только на нужную сумму", - рекомендуют правоохранители.

Ранее прокуратура перечислила основные правила защиты от телефонных мошенников: всегда перепроверять получаемую информацию, сотрудники правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами в мессенджерах и не интересуются сбережениями, следственные действия по телефону не проводятся.